Stade Rennais – Mercato : Stéphan donne son feu au Real Madrid pour Camavinga

Julien Stéphan, qui aimerait conserver Eduardo Camavinga (17 ans) au Stade Rennais, sait aussi que le voir réussir au Real Madrid serait tout sauf un incongruité.

Et une de plus ! En Espagne, plus un jour ne passe sans qu’Eduardo Camavinga ne soit un sujet évoqué à la Une de la presse. Plus précisément madrilène. Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, le prodige du Stade Rennais subit un matraquage médiatique qui ne cesse de s’accroître depuis le début du confinement. L’objectif semble clair : faire comprendre au jeune tricolore qu’il n’a pas d’autre choix que de quitter le club breton pour grandir à la Casa Blanca.

Ce mercredi, la parole est ainsi donnée à Julien Stéphan. L’entraîneur des Rouge et Noir a une envie très claire : conserver Camavinga (17 ans) la saison prochaine avant de le voir sans doute quitter le nid pour un club plus huppé. Il l’a déjà dit. Aujourd’hui, le technicien breton va plus loin en validant le profil du Real Madrid pour son jeune milieu.

« Oui, il a les capacités pour jouer au Real Madrid »

« Oui, il a les capacités pour jouer au Real Madrid, admet Stéphan dans les colonnes du quotidien madrilène AS. À moyen terme, je le vois dans un club de très haut niveau avec des exigences de très haut niveau. En suivant sa progression, il a le potentiel et toutes les qualités requises pour s’installer dans un tel club tôt ou tard. Moi, je lui donne toujours le conseil de rester à Rennes une saison de plus car c’est son club formateur. Après une bonne saison, il faut toujours confirmer et ce serait plus facile de le faire ici. »