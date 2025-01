ASSE : Djylian N’Guessan sur les traces d’un duo mythique des Verts

Hier dimanche, et face au FC Nantes, Eirik Horneland, l’entraîneur des Verts, avait décidé de titulariser le très jeune Djylian N’Guessan (16 ans). Ce qui rappelle nécessairement quelques souvenirs aux supporters.

On vous parle d’un temps que les moins de 50 ans peuvent difficilement connaître. Lorsque l’ASSE marchait sur le football français et occupait une place de choix dans toute l’Europe du ballon rond. Une époque bénie, et notamment grâce à ses dirigeants précurseurs avec le président Roger Rocher, l’entraîneur Robert Herbin et le directeur sportif, Pierre Garonnaire, qui ne manquait jamais de recruter les plus jeunes espoirs.

C’est ainsi qu’à la fin des années 70, deux très jeunes talents ont occupé une place de choix dans les rangs de l’ASSE : Laurent Paganelli, détecté à Avignon, et Laurent Roussey, qui lui évoluait à l’US Mazargues. Si Paga, depuis longtemps consultant à Canal +, reste le plus jeune joueur de toute l’histoire des Verts à avoir foulé une pelouse lors d’un match de première division (L1 de l’époque), contre le PSG au Parc des Princes, à l’âge de 15 ans et 10 mois, Laurent Roussey, reste le plus jeune à avoir été titularisé. C’était au mois de mars 1978 contre le FC Sochaux, à l’âge de 16 ans et 61 jours.

Juste derrière Laurent Roussey

Djylian N’Guessan, depuis hier et face au Football Club de Nantes (1-1), vient de se hisser juste derrière Roussey dans l’histoire du club stéphanois. Car Eirik Horneland a décidé de lui offrir sa première titularisation à l’âge de 16 ans et 142 jours. L’attaquant intègre donc un duo mythique des Verts qui n’en finit plus de rappeler de bons souvenirs aux supporters de l’ASSE.