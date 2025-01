ASSE : le message cinglant des supporters des Verts à la LFP avant Nantes

Interdits de match contre le FC Nantes, ce dimanche, les Ultras de l’ASSE ont néanmoins fait passer un message on ne peut plus clair aux instances du football français.

Contre le FC Nantes comme face au Stade de Reims. Seule différence, et elles est importante, les supporters les plus virulents de l’ASSE n’ont, cette fois, pas loupé les instances du foot français et notamment la Ligue de Football Professionnel. En cause, comme vous le savez, l’utilisation massive de fumigènes dans les stades et l’interdiction, pour deux rencontres, des Ultras des Verts de prendre place dans leurs Kops en tribunes Nord et Sud.

Si face au Stade de Reims, aucun message n’avait été laissé en tribune avant le match, ce ne fut pas le cas cette fois. Bien au contraire. Ainsi, sur une banderole pouvait-on lire : « Encore une fois, le football populaire a été assassiné : tient-on une piste ? » Le tout accompagné d’une scène de crime parfaitement réussie.

De toute évidence, le message est passé. Sans, bien entendu, que le problème de fond soit réglé. Et que les supporters parviennent enfin à ne plus être interdits par la commission de discipline de la LFP.