ASSE Mercato : le départ d’Amougou se précise

Selon les informations du très bien renseigné Fabrizio Romano, les Blues de Chelsea sont en passe de trouver un accord avec l’ASSE au sujet de Mathis Amougou.

La rumeur enfle. Et selon le très bien informé Fabrizio Romano, elle pourrait même vite devenir réalité. Ainsi, le jeune (19 ans) milieu de terrain de l’ASSE, Mathis Amougou, se rapproche d’heure en heure d’un transfert vers Chelsea. Qui, on le sait, le prêterait dans la foulée au RC Strasbourg, club qui lui appartient également, pour le reste de la saison.

Selon les informations de Romano, les derniers détails auraient été réglés entre les deux clubs et on se dirige vers une somme de 15 millions d’euros pour les dirigeants de l’ASSE.

A suivre.

