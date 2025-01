ASSE Mercato : les Verts avanceraient sur un latéral serbe

Selon des informations données par les médias serbes, l’ASSE aurait récemment avancé sur le dossier Ognjen Mimović, latéral droit de l’Étoile Rouge de Belgrade.

Le mercato d’hiver se poursuit et l’ASSE est toujours en quête de sa première recrue. Outre le dossier Irvin Cardona, qui tarde à se concrétiser, les dirigeants stéphanois auraient avancé, et dans le plus grand secret, sur la piste du latéral droit, Ognjen Mimović, qui évolue à l’Étoile Rouge de Belgrade.

Comme le précise le site Peuple Vert, Mimovic, âgé de 20 ans, a explosé cette saison sous les ordres de Vladan Milojević, devenant l’un des éléments clés du champion serbe. Il a disputé en tout et pour tout 32 matchs avec l’équipe première, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives. Il est considéré comme un joueur à fort potentiel.

Il viendrait à la fin du mois de janvier

Dans ce dossier, toujours, et selon le média serbe, Mozzart Sport, le montant éventuel du transfert serait de 5,5 millions d’euros. Et l’ASSE et le club serbe seraient en négociations avancées. Ce qui, à un tel tarif, semble tout de même assez surprenant. Précision, et elle est de taille, Mimović rejoindrait le Forez dans quelques jours seulement. Après le dernier match de Ligue des Champions de l’Étoile Rouge disputé face aux Young Boys de Berne. Match prévu le 29 janvier prochain.