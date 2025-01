ASSE Mercato : offre faite pour un milieu de terrain israélien

Le mercato hivernal s’emballe à l’ASSE. Fabrizio Romano, le grand spécialiste des transferts, indique que les dirigeants de l’ASSE pistent un mileu de terrain évoluant au Maccabi Haïfa.

C’est le grand spécialiste du mercato en Europe qui a donné l’information. L’ASSE aurait avancé ces derniers jours sur le dossier du milieu de terrain du Maccabi Haïfa, Mahmoud Jaber. Âgé de 25 ans, ce dernier est l’un des joueurs clés du championnat israélien et est sous contrat jusqu’au mois de juin 2027.

Sa valeur, selon la plateforme Transfermarkt, est de 2 millions d’euros. Cette saison, Jaber a disputé avec son club pas moins de dix-huit rencontres. Il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Il peut évoluer au centre du terrain ou sur le côté droit.

Selon Romano, toujours, les dirigeants de l’ASSE ont même transmis une offre.

🚨🟢 Excl: St Etienne submit official bid to sign Mahmoud Jaber from Maccabi Haifa, deal on.



25 year old midfielder, high on the club’s list. pic.twitter.com/OxIrGcGe0K