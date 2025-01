ASSE Mercato : un premier problème avec la rumeur Mahmoud Jaber

Hier, le grand spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, annonçait que l’ASSE avait formulé une offre au mercato d’hiver pour le milieu de terrain du Maccabi Haïfa, Mahmoud Jaber. Ce dernier est tout de même très souvent blessé.

Il n’est pas fréquent que Fabrizio Romano, spécialiste reconnu du mercato, évoque l’actualité de l’ASSE. Ce qu’il a pourtant hier en indiquant que les dirigeants des Verts suivaient de près le milieu de terrain international israélien du Maccabi Haïfa, Mahmoud Jaber. Et qu’ils avaient même formulé une offre à celui qui est évalué par la plateforme Transfermarkt à deux millions d’euros.

Renseignements pris, Jaber, qui a évolué par le passé avec deux joueurs actuels de l’équipe d’Horneland (Batubinsika, Cornud), est susceptible, par sa technique, d’apporter un vrai plus aux Verts, en course pour le maintien en Ligue 1. Il peut jouer au centre ou sur un côté, ce qui donnerait une solution supplémentaire au technicien norvégien de l’ASSE. Auteur cette saison de deux passes décisives en dix-huit matches, Jaber souffre en revanche d’un vrai problème : il est très souvent blessé.

Souvent blessé

Il a ainsi raté 17 rencontres la saison passée pour des soucis à l’ischio. 76 jours d’absence au total. En 2022-2023, une blessure encore plus importante touche l’international israélien avec une fracture du fémur et près de 6 mois passés loin des terrains. En 2021, enfin, c’est de nouveau des soucis aux ischios qui le privent de 11 matches et le laissent sur la touche plus de deux mois. Espérons donc que si Jaber vient bel et bien dans le Forez, Eirik Horneland puisse véritablement compter sur lui.