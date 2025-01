FC Barcelone : Hansi Flick clôt un dossier brûlant du mercato

Au terme de la large victoire obtenue par le FC Barcelone, face à Valence (7-1), l’entraîneur Hansi Flick a évoqué le mercato hivernal. Et mis un stop à certaines spéculations autour de son attaquant, Ansu Fati.

Peu importe le tendance. Et même les innombrables rumeurs qui l’associent depuis des semaines à un départ assuré du FC Barcelone. Non, Ansu Fati, l’attaquant du club catalan, ne devrait pas quitter le Barça cet hiver en dépit des offres supposées et de clubs pressés de le remettre en confiance. Et tant pis pour les efforts fournis par la direction du club pour alléger la masse salariale et faciliter le dossier Marcus Rashford, en provenance de Manchester United.

Hier soir, dimanche, au terme de l’écrasante victoire du FC Barcelone face à Valence, Hansi Flick, l’entraîneur, a bien entendu été interrogé au sujet du mercato. Et notamment sur certains de ses joueurs susceptibles de partir. « Fati ? Je pense qu’il veut rester, oui. Et je pense que c’est OK. »

Précision, et elle est de taille, Fati aura toutes les peines du monde à obtenir du temps de jeu, son entraîneur lui ayant déjà assuré qu’il le faisait pas partie de ses plans pour la seconde partie de saison.