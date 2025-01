FC Barcelone Mercato : Conceiçao pourrait créer la zizanie au Barça

L’entraîneur portugais du Milan AC, Sergio Conceiçao, a bel et bien l’intention de recruter des joueurs offensifs lors du mercato hivernal. Ce qui pourrait provoquer des secousses en interne au FC Barcelone.

La loi du marché. Du moins de l’offre et la demande pour un attaquant réputé qui, depuis des mois et des mois, n’a jamais eu la confiance totale de ses entraîneurs au FC Barcelone. On parle ici, et vous l’avez compris, de Ferran Torres, à qui Hansi Flick n’offre pas beaucoup plus de temps de jeu que son prédécesseur, Xavi. L’attaquant espagnol, presque logiquement, suscite la convoitise et pourrait finalement décider d’aller trouver du temps de jeu ailleurs.

Et si l’on en croit la Gazzetta Dello Sport, ce pourrait être au Milan AC. La formation désormais entraînée par le Portugais Sergio Conceiçao souhaite profiter du mercato hivernal pour se renforcer sur le plan offensif. Sont ainsi évoqués Joao Felix ou encore Hojlund, de Manchester United. Visiblement, le dossier Torres aurait de nombreux supporters au Milan et une offre de prêt pourrait être formulée avant la fin du mois de janvier avec une option d’achat à régler au mois de juin.

Ce qui constituerait une significative rentrée d’argent pour le club catalan et son président Joan Laporta, pressé de faire des économies. Mais priverait Hansi Flick d’une solution offensive sur le banc de touche. Le dilemme risque fort de se poser dans les prochains jours si le Milan AC insiste pour Ferran Torres.