FC Barcelone Mercato : du nouveau dans le dossier Marcus Rashford

Selon les informations du quotidien catalan, Sport, le FC Barcelone a récemment trouvé un accord avec Marcus Rashford (Manchester United) lors de ce mercato hivernal. Demeurent toutefois des inconnues…

Le quotidien Sport donne ce soir une bonne nouvelle aux supporters du FC Barcelone. Estimant que l’attaquant anglais, qui n’a plus la confiance de son entraîneur à Manchester United, aurait récemment trouvé un accord avec le Barça pour terminer la saison 2024-2025 en Catalogne. Une avancée, une vraie, du moins si cela est avéré.

Seul souci, et non des moindres, il faut également que la direction du club catalan se mette d’accord avec Man U suer le dossier du salaire du joueur. A 9 millions d’euros bruts par an, c’est tout sauf un détail. Surtout que le Baràa a bien l’intention de ne pas tout prendre en charge et que Joan Laporta se doit de libérer de la masse salariale cet hiver, et donc enregistrer des départs, pour que l’opération Rashford se fasse.

Toujours selon Sport, le Mancunien est disposé à attendre la toute fin du mercato hivernal pour s’engager en faveur du Barça. A suivre, donc.