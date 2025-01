FC Barcelone Mercato : on en sait plus sur deux dossiers chauds

Le mercato hivernal se poursuit au FC Barcelone. Avec son lot de rumeurs et d’informations parfois avérées au sujet de certaines arrivées et de départs potentiels.

Le FC Barcelone se déplace ce soir (21 heures) sur le terrain de Getafe, afin de revenir, si possible, au classement et sur les deux clubs de Madrid. Une victoire attendue sur le terrain, donc, et des dossiers mercato qui, eux, continuent également d’agiter les médias espagnols. Notamment sur le front de l’attaque puisqu’il paraît bien compliqué, à cette heure, de savoir si le Barça ne va pas tenter de se renforcer et, dans le même temps, de vendre Ansu Fati.

Au sujet de ce dernier, qui n’entre plus vraiment dans les plans de l’entraîneur Hansi Flick, on a récemment appris, via le média Relevo, qu’il ne voulait pas partir sous forme de prêt. Se dirige-t-on dès lors vers un transfert ? Il faudra pour le club acquéreur un montant suffisamment important pour convaincre la direction catalane. Sur le front de l’attaque, toujours, demeure le dossier Marcus Rashford, qui évolue à Manchester United.

Rashford sous forme de prêt

Certes, et comme le précise également Relevo, l’Anglais souhaite rejoindre la Catalogne. Mais le Barça, de son côté, ne songerait qu’à un prêt et, de surcroît, avec une diminution de son salaire. Les négociations pourraient du coup être longues avec Man U. A suivre.