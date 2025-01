FC Barcelone : petit match nul à Getafe et mauvaise opération au classement

Le FC Barcelone se déplaçait ce soir dans la banlieue de Madrid pour y affronter le club de Getafe pour le compte de la 20e journée de la Liga. Résultat, petit match nul du Barça, 1-1.

Le FC Barcelone avait une opportunité à saisir. En s’imposant sur le terrain de Getafe, ce soir, et profiter du même coup de la défaite de l’Atlético Madrid à Leganés pour revenir à trois petits points au classement de la Liga. Encore fallait-il trouver la faille face à une formation qui, indéniablement, a confirmé sa faculté à uniquement défendre.

Les joueurs d’Hansi Flick croyaient pourtant avoir fait le plus difficile en ouvrant le score dès la 9e minute par l’intermédiaire de Jules Koundé. Sur une merveille de passe en profondeur de Pedri, le Français, dans la surface de réparation, butait une première fois sur Soria avant de reprendre du pied gauche et d’ouvrir le score. La rencontre, à sens unique, se résumait à une large possession de balle du Barça sans que les actions dangereuses se multiplient. Et à l’exception d’une tête non cadrée de Raphinha (33e), sur un centre de Koundé, le FC Barcelone ne se montrait guère dangereux. Ce dont allait profiter Getafe, contre le cours du jeu, une minute plus tard. Sur un centre d’Aleña, Coba, au second poteau, reprenait de volée et mettait à contribution Peña qui repoussait sur le pied gauche d’Arambarri qui égalisait (1-1, 34e).

Getafe avait mis le bus

Au retour des vestiaires, le Barça allait reproduire la même domination avec des conséquences semblables : une succession de passes au milieu de terrain afin de contourner le bus de Getafe, mais peu d’occasions franches. Et une mauvaise habitude à ne pas passer par les ailes. C’est en toute fin de match que les joueurs de Flick se montraient enfin dangereux. De Jong, d’une frappe enroulée du pieds droit, faisait briller Soria (80e), avant que Raphinha, deux minutes plus tard, manque de précision sur une reprise du pied gauche après un centre de Lamine Yamal.

Quelques jours après son triomphe en Supercoupe d’Espagne, le Barça est freiné en Liga. Et reste à cinq points de l’Atlético et quatre du Real Madrid qui pourrait passer en tête de la Liga, demain dimanche, en cas de succès face à Las Palmas.