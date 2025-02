FC Nantes : victoire cruciale des Canaris à Reims

Le FC Nantes se déplaçait depuis 17 heures 15 sur la pelouse du Stade de Reims. Au terme des quatre-vingt dix minutes, et de la victoire des Canaris, voici ce qu’il faut retenir.

Le football tient parfois à peu de choses. On le savait, mais les supporters du FC Nantes en ont encore eu confirmation tout au long de la rencontre face au Stade de Reims. Ainsi, leurs joueurs auraient pu être menés au score, après une minute de jeu seulement, lorsqu’à la suite d’une mauvaise relance de Pallois, l’attaquant rémois, Ito, mettait à contribution Lopes, impeccable. Ces mêmes supporters des Canaris qui, à la 17e minute, étaient certains de l’expulsion d’un joueur rémois (Patrick) et d’un pénalty pour les Nantais avant que l’arbitre, Monsieur Millot, appelé par le VAR, annule la double sanction.

En revanche, Matthis Abline, lui, n’avait besoin que peu de choses pour ouvrir le score. Car l’attaquant nantais, lancé en profondeur sur le côte droit, filait jusqu’au but rémois et ajustait Diouf d’une frappe croisée qui terminait dans le petit filet opposé. Scénario idéal pour les joueurs de Kombouaré qui marquaient trois petites minutes avant de rentrer au vestiaire. Seul souci, et dans les arrêts de jeu sur corner, Jean-Charles Castelletto se trouait et manquait complètement son dégagement en trompant son propre gardien de but…

Diouf, danger permanent

Au retour du vestiaire, un joueur allait se mettre en évidence. Pas un Nantais, mais le gardien du Stade de Reims. A la 59e minute, Diouf effectuait trois arrêts réflexes sur sa ligne, sur des frappes de Cozza, Castelletto puis Mohamed ! Deux minutes plus tard, seulement, il s’interposait sur une frappe de l’attaquant égyptien. Mais Mostafa Mohamed, à force de persévérance, allait parvenir à ses fins. A la 70e minute, Abline, côté droit, servait Mohamed dans l’axe et ce dernier ouvrait son pied pour ajuster Diouf. Les Nantais, une fois devant, n’allaient plus être inquiétés, sauf dans les arrêts de jeu avec le même Diouf qui montait sur corner et obligeait Lopes à se coucher sur sa ligne.

Les Canaris, avec ce succès, effectuent une bonne opération au classement. Avec 21 points, ils occupent le 14e rang de la L1 et mettent le barragiste, l’ASSE, à trois points.