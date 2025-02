LOSC-ASSE : sèchement battus à Lille, les notes des Verts

Ce soir, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, l’ASSE se déplaçait sur le terrain du LOSC. Au terme de la rencontre, avec la lourde défaite des Verts (1-4), voici les notes des joueurs d’Eirik Horneland.

Larsonneur : 5. Ne peut rien faire sur la Panenka de Jonathan David. Bel arrêt sur une frappe d’Haraldsson (45e) juste avant la pause. S’interpose brillamment sur une frappe de Meunier (58e) et repousse un centre puissant d’Haraldsson (61e). A 10 contre 11, le gardien des Verts a fait ce qu’il a pu.

Batubinsika : 2. Précieux dans les airs (27e) en début de rencontre. C’est lui qui provoque le pénalty accordé aux joueurs lillois après une perte de balle d’Appiah et un loupé de Nadé. N’inspire pas confiance au même titre que son partenaire de la défense centrale. Expulsé au retour des vestiaires après un ballon perdu par Ekwah et une faute sur un attaquant lillois qui partait seul au but. Abdelhamid entre ensuite en jeu et perd le ballon qui provoque le second but lillois. A complètement loupé son entrée en jeu. Une habitude.

Nadé : 3. Relance ratée à la 24e minute qui provoque une action dangereuse du LOSC (frappe de Cabella, 24e). Se loupe également sur son geste de relance qui va provoquer la faute de Batubinsika pour l’égalisation lilloise sur pénalty. Beaucoup d’hésitations dans la relance. Bon retour dans les pieds d’Haraldsson au retour du vestiaire. Mais que la défense centrale des Verts est inquiétante…

Pétrot : 5. Belle intervention devant Cabella (10e). Remarquable, toujours devant Cabella (21e). Lui, au contraire d’Appiah à droite, n’a pas pris de trous d’air tout au long du match. Même, si bien entendu, on aimerait davantage de risques sur le plan offensif. Remplacé par Pierre Cornud à la 72e minute.

Appiah : 2. Des hésitations dans le placement et dans les transmissions en début de match. Se reprend bien sur un débordement d’Haraldsson (12e). Mais perd un ballon bêtement qui provoque le pénalty du LOSC pour l’égalisation, n’apporte rien sur le plan offensif et reste hésitant à chaque prise de décision. Se fait balader par Sahraoui sur le 4e but lillois. Très mauvais match.

Bouchouari : 5,5. Des ballons récupérés d’entrée de match aux abords de sa propre surface. Ne cadre pas sa farppe (23e) sur un ballon récupéré à 35 mètres du but de Chevalier. Une activité énorme au cours de la première période.

Mouton : 5. Beaucoup d’activité et de ballons récupérés dans les quinze premières minutes. Intéressant dans la relance également. Très bon début de rencontre alors qu’il était incertain (grippé). Malheureusement, il rate une énorme occasion de faire le break en ne cadrant pas sa demi-volée du pied gauche (29e) seul face au but lillois.

Ekwah : 5,5. Egal à lui-même en début de rencontre : bien placé et récupérant plusieurs ballons. Le régulateur du milieu de terrain des Verts. Utile, très utile et sans déchet. Mais perd le ballon sur l’action qui provoque l’expulsion de Batubinsika (47e). Ouverture géniale, ensuite, pour Davitashvili qui se retrouve seul face à Chevalier sans marquer (56e). A eu plus de mal, forcément, une fois les Verts à 10.

Davitashvili : 5. Un ballon récupéré dans les pieds de Cabella et une première incursion dans la surface lilloise pour un pénalty après 4 minutes de jeu. Et un Chevalier prise à contre-pied pour l’ouverture du score (6e). Ne cadre pas sa frappe en revanche après une ballon récupéré par Cardona (19e). A souvent été dans le bons coups, mais manque parfois de lucidité, comme lorsqu’il se retrouve seul face à Chevalier au retour du vestiaire et qu’il ne remporte pas son duel. A ensuite di

Cardona : 4. C’était sa grande première sous le maillot Vert en Ligue 1, quelques jours seulement après son retour dans le Forez. Un ballon perdu dès la 4e minute. Bien trouvé en profondeur (18e) par Bouchouari, ce que Horneland lui demande. Mais un mauvais choix, ensuite, et un service trop tardif pour Davitashvili (40e), seul dans la surface de réparation. Des hésitations, des duels perdus, et encore du travail pour retrouver ses repères. Justement sorti à la pause et remplacé par Boakye.

Stassin : 4. Très beau centre pour Mouton (29e) qui rate le but du break. Ne parvient pas à reprendre et couper un centre de Davitashvili (35e). Pas souvent trouvé en profondeur. Sorti par Horneland au retour du vestiaire une fois Batubinsika expulsé.