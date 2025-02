OL : les Lyonnais égalent un triste record malgré Lucas Perri

Hier soir, lors de l’Olympico au stade Vélodrome, l’OL s’est incliné face à l’OM sur le score de 3-2. Confirmant son mauvais début d’année 2025. La preuve.

John Textor, on le sait, a récemment tranché dans le vif. Et indiqué le chemin de la sortie à Pierre Sage, son ex-entraîneur, pour cause de mauvais résultats récents. Paulo Fonseca, qui effectuait ses débuts sur le banc de touche hier soir au Vélodrome face à l’OM, n’a pas inversé la tendance avec une défaite sur le score de 3-2.

Un match de plus sans succès pour les Gones qui, comme le rappelle le compte X statsdefoot, n’a remporté qu’un seul de ses 8 premiers matches de l’année civile en 2025. Et pour connaître un tel mauvais début d’année, il faut remonter loin dans l’histoire du club puisque c’était en 1980. Le gardien Lucas Perri aura tout tenté pour éviter d’en arriver là puisque selon le même compte X, il est aujourd’hui le gardien de Ligue 1 à avoir réalisé le plus d’arrêts cette saison.

Pas rassurant pour la défense de Paulo Fonseca qui va devoir trouver des solutions dans les prochaines semaines.