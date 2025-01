OM : après les arbitres, le club s’attaque aussi à un journaliste

Si les dirigeants de l’OM, hier soir après le match nul contre Strasbourg (1-1), fustigeaient le corps arbitral, ils viennent de publier un communiqué pour préciser qu’ils attaquaient pénalement un journaliste.

L’OM est en ce moment-même de tous les combats. Et après les arbitres, que Pablo Longoria, le président du club, a dans le viseur depuis plusieurs semaines, voici les journalistes. Ou du moins un journaliste qui appartient au groupe L’Equipe. Le club avait déjà révélé vouloir porter plainte il y a quelques jours contre l’animatrice de la chaîne l’Equipe, Carine Galli, mais c’est désormais Sébastien Tarrago qui est dans le viseur.

Voici le communiqué de l’OM : « Dans la continuité de ses dernières prises de position, l’Olympique de Marseille ne tolère plus aucun propos injurieux à l’encontre de son Club, de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses supporters. Les termes employés par Sébastien Tarrago dans une émission sportive télévisée, dimanche 19 janvier, sont encore une fois inacceptables. Aucune excuse ne saurait effacer la violence de ses propos, particulièrement à l’heure où la santé mentale est érigée en Grande cause nationale. C’est pourquoi l’Olympique de Marseille, par la voie d’une action pénale, sollicitera la condamnation de Sébastien Tarrago ainsi que des dommages et intérêts. »

Des excuses

A noter que sur X, le journaliste en question s’était excusé de ses propos. Bien avant que la plainte tombe. « Hier, j’ai voulu exprimer l’idée que l’attitude des dirigeants marseillais manquait de hauteur et qu’ils développaient une réflexion infantile. Au final, c’est moi qui me suis embourbé. Mon expression était maladroite et malvenue. Mes excuses à ceux que cela a pu offenser. » Trop tard, visiblement.