OM : De Zerbi annonce un nouveau départ, se moque de l’OGC Nice et se lâche sur l’arbitrage

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, était face aux médias ce vendredi, à deux jours du déplacement sur le terrain de l’OGC Nice. Voici ce qu’il faut en retenir et notamment le futur départ de Ismaël Koné.

Le groupe face à Nice

« »Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraine avec nous. Meité a un problème intestinal. Kondogbia est encore blessé. Luiz Felipe a très bien travaillé ces derniers jours. Koné ? C’est un choix du club. On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. On construit une équipe toujours plus forte. Rongier et Murillo seront là dimanche. Ils ont été stoppés parce qu’on a eu 3 matchs en une semaine. On n’a pas eu tant de blessures musculaires que ça… Beaucoup de joueurs ont des préparateurs physiques. »

L’arbitrage

« Nice peut être tranquille. On ne veut pas de cadeaux. S’ils ont le temps de faire des communiqués… On se concentre sur nous. Les polémiques ? Ce sont juste des faits, je ne sais pas si on peut parler de polémiques. Si vous regardez mes conférences de presse, vous verrez que je me plains peu de fois des arbitres. Ca me semble étrange, il y avait un penalty clair sur Rowe… Il y avait un penalty aussi évident sur Balerdi… Je ne comprends pas non plus l’expulsion d’Harit face au PSG. J’ai vu Donnarumma avec le visage en sang contre Monaco, et il n’y a pas eu rouge, ça ne me semble pas clair non plus. Je fais aussi des erreurs, comme les arbitres. Mais je ne comprends pas certaines choses. Je ne comprends pas pourquoi le président de Lille est descendu deux fois des tribunes ! Et c’est Benatia qui a été exclu ! Je ne veux pas faire ma victime. On mérite notre 2e place, on ne veut pas de cadeaux. »

Greenwood

« Il est fort. On est l’équipe après le PSG qui génère le plus d’occasions dans la surface. Peut-il finir meilleur buteur ? Il y aussi Barcola, David, Dembélé… Mais il a le potentiel pour marquer 20-25 buts. »

Wahi

« C’est un autre joueur auquel je suis très lié. Mais on arrive à un certain point où il faut prendre des décisions avec courage. Wahi sait pourquoi ces dernières semaines se sont passées comme ça. Il est fort, je ne change pas d’avis. Il m’a envoyé un très long message ce matin. On travaille, on doit prendre des décisions, faire des choix. »

Robinio Vaz

« Il a débuté dimanche dernier. On perdait 1-0. C’est un 2007. Si on mérite, on joue. J’avais des doutes avant le match. Il avait très bien joué contre Lille. Il a démontré qu’il avait le potentiel. Il a beaucoup de potentiel. »

Une future recrue ?

« Nous sommes l’OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. On le veut. Tout le monde a tenu sa parole jusqu’ici. Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un fort remplaçant. Qui ? Je pense qu’on va le trouver ! »

Nadir

« J’aime tout de Nadir. J’aime son attitude, sa personnalité. Le ballon ne lui brûle pas les pieds. Il a envie de progresser. Il ressemble à Rabiot, il aime s’insérer dans les lignes. Pour remplacer Rongier il faut savoir aider ses coéquipiers. Il fait des choses très intéressantes. »