OM : Benatia tente un nouveau gros coup, Greenwood file un coup de main au Mercato !

L’attaquant anglais de l’OM, Mason Greenwood, devrait bientôt pouvoir porter le maillot de l’équipe nationale de la Jamaïque. Un choix personnel qui n’est pas sans conséquence pour le club phocéen.

Mason Greenwood a de la suite dans les idées. Et surtout l’envie de jouer pour une sélection nationale. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, arrivé en France l’été dernier lors du mercato grâce à un coup de maître du président Pablo Longoria, avait auparavant été suspendu par la Fédération Anglaise depuis 2022. Lorsque, souvenez-vous, il avait été accusé de viol et d’agression par sa propre compagne, avant que cette dernière ne décide, finalement, de retirer sa plainte et de reprendre sa vie conjugale avec Mason Greenwood.

La Fédération anglaise, elle, n’a jamais, depuis, ré-ouverte sa porte pour celui qui avait été retenu en sélection à une seule reprise, en Ligue des Nations, avant qu’il ne soit âgé de 21 ans. Conséquence, Greenwood a décidé de ne plus se limiter aux seuls matches de Ligue 1 avec Marseille. Et l’attaquant a donc entamé des démarches auprès de la FIFA (Fédération Internationale de Football) pour changer de nationalité sportive, s’appuyant sur le fait que ses grands-parents paternels étaient Jamaïcains. Selon le quotidien anglais, The Daily Mirror, le dossier a bien avancé puisque ce serait chose faite.

Benatia a appelé Laporte

Greenwood pourra donc porter le maillot de sa nouvelle sélection au mois de juin prochain, à l’occasion des qualifications pour le Mondial 2026. Ce qui ne sera pas sans conséquence pour l’Olympique de Marseille. Mason Greenwood, par son choix de désormais défendre la Jamaïque, va en effet libérer une place d’extracommunautaire et libérera donc une place potentielle pour un nouveau joueur.

En parallèle, et toujours en pleine actualité du mercato hivernal, le quotidien L’Équipe nous fait savoir que Mehdi Benatia, le directeur sportif du club marseillais, a appelé Aymeric Laporte pour lui vendre le projet d’un retour en France sous les couleurs de l’Olympique de Marseille ! On vous le disait ce matin sur notre site, Benatia en a fait de même avec le jeune attaquant français du Bayern Munich, Mathys Tel, contacté au travers de son entraîneur, Vincent Kompany. Laporte, le défenseur international espagnol qui évolue à Al-Nassr, en Arabie saoudite, sait donc que le club phocéen mise sur lui. Le message est clair désormais : Mehdi Benatia souhaite vraiment refaire de l’OM un grand club européen !