OM – LOSC : sanctions lourdes pour Medhi Benatia et Olivier Létang

C’est une information du quotidien L’Equipe. Et elle ne manquera pas de faire réagir. Ainsi Medhi Benatia, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, et Olivier Létang, le président du LOSC, déjà suspendus à titre conservatoire depuis une semaine par la commission de discipline de la FFF, ont écopé de sanctions lourdes de la part de la commission de discipline.

Ainsi, et pour leur attitude lors du match OM-LOSC, le 14 janvier dernier en 16es de finale de la Coupe de France, Benatia écope de trois mois de suspension ferme plus trois mois avec sursis. Olivier Létang, le président lillois, écope pour sa part d’un mois de suspension ferme et d’un mois avec sursis. Si la sanction du dirigeant marseillais est plus lourde, c’est sans aucun doute parce que Benatia était sous le coup d’un sursis après une sanction de la commission de discipline après le match OL-OM (2-3),au mois de septembre dernier. Il avait alors écopé, à l’époque, de six matches de suspension, dont trois ferme.