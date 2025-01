OM Mercato : Benatia abat son meilleur atout pour Tel (Bayern Munich)

Selon certaines informations, le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, a récemment contacté le Bayern Munich pour tenter de se faire prêter l’attaquant Mathys Tel, qui joue peu.

Le mercato hivernal va sans aucun doute permettre à l’OM d’effectuer quelques ajustements. Et le départ d’Elye Wahi, attendu à l’Eintracht Francfort, va donner à la direction du club phocéen la possibilité de faire venir un autre attaquant. Tel est, en ce moment-même, le travail quotidien du directeur sportif, Mehdi Benatia, qui, selon le quotidien L’Equipe, a récemment conversé avec le Bayern Munich pour s’attacher les services de l’attaquant français, Mathys Tel.

Ce dernier, qui joue peu en Bavière, sait désormais ce qui l’attend si il décide de retrouver la L1. Et pour cause, Benatia a décroché son téléphone, appelé l’entraîneur du club allemand, Vincent Kompany, et profité de ses liens d’amitié avec ce dernier pour lui exposer ses attentes. En somme, Benatia a assuré le Bayern que Tel jouerait six mois durant et obtiendrait à Marseille le temps de jeu qu’il n’a pas en Bundesliga.

Suffisant ? Ce ne serait pas la tendance, le joueur ayant reçu des assurances pour la seconde partie de saison. Mais Benatia vient une fois encore de prouver que son réseau, et ses amitiés, sont à l’OM un avantage indéniable.