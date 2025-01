OM Mercato : deux offres arrivent pour un indésirable

On l’a appris ces derniers jours : l’OM a décidé de pousser vers la sortie son milieu de terrain, Ismaël Koné. Qui ne manque déjà pas de courtisans pour un prêt jusqu’au terme de la saison.

Arrivé à l’OM l’été dernier, contre un chèque de 12 millions d’euros, le milieu de terrain Ismaël Koné est déjà sur le départ. Comme l’a confirmé son entraîneur, Roberto De Zerbi, en fin de semaine dernière lors de la conférence de presse qui précédait le match face à l’OGC Nice.

De toute évidence, le club marseillais ne devrait pas rencontrer de difficultés pour prêter son joueur avec, éventuellement, une option d’achat. Car selon les informations du spécialiste européen du mercato, Fabrizio Romano, deux clubs ont déjà contacté la direction du club olympien. Il s’agit du Werder Brême en Allemagne et de Valence, en Espagne.

D’autres clubs de Bundesliga seraient également sur le dossier. A suivre.

🚨🔵⚪️ Werder Bremen and Valencia have both asked for Ismael Kone on loan from Olympique Marseille.



Carlos Corberan wants him at Valencia, Werder and more Bundesliga clubs are also keen with OM due to decide best loan destination soon. pic.twitter.com/XoTrN5mxid