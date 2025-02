OM Mercato : pour Pogba et Bennacer, Longoria raconte tout

Pablo Longoria, le président de l’OM, était l’invité ce soir de RMC. Il a notamment tenu à s’expliquer sur le mercato hivernal. Et le gros coup Ismael Bennacer.

Pablo Longoria, le président de l’OM, est venu s’expliquer ce soir sur les ondes de RMC. Pour en dire plus, notamment, sur le mercato du club marseillais avec un dernier gros coup, pas plus tard que ce soir, en la personne d’Ismaël Bennacer, le milieu de terrain algérien du Milan AC.

Il s’est d’abord attardé sur le dossier Paul Pogba, qui n’est pas venu à l’OM. « Quand je parle de Paul, je parle toujours de quelqu’un que j’apprécie énormément. J’ai eu le plaisir de travailler avec lui à la Juventus et j’ai un énorme respect pour lui. C’est vrai qu’il y a des circonstances, avec une sanction sportive jusqu’au mois de mars, dans lesquelles il faut chercher à maximiser comment, avec tes ressources économiques à court terme, tu vas bien finir la saison. Mais tu dois tenir compte des équilibres à l’intérieur de ton groupe et d’une dynamique sportive. Je n’étais pas très favorable à faire beaucoup de changement dans une dynamique positive. L’important c’est de donner de la continuité à une bonne dynamique sportive, et au même moment tu dois tenir les comptes sur le plan économique. »

Une opération intéressante

Avant d’expliquer pourquoi le club marseillais avait bondi sur le dossier Bennacer. « On doit avoir différents profils au milieu de terrain. Et on considère qu’un joueur organisateur, un n°6, c’est quelque chose d’intéressant qu’on pouvait donner au coach. C’est un joueur complémentaire avec des caractéristiques qu’on pense compatibles avec le style de jeu de Roberto De Zerbi. Ça nous semblait intéressant de pouvoir réaliser une opération comme ça. »