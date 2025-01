OM Mercato : Rulli se positionne sur un départ et encense un partenaire

Le gardien de but de l’OM, Geronimo Russi, était en conférence de presse à deux jours du déplacement sur le terrain de l’OGC Nice. Morceaux choisis.

L’élimination en Coupe de France

« C’est dommage. On avait beaucoup d’attentes, un trophée était en jeu. Lille est l’une des meilleures équipes de France. On aurait pu se qualifier avant les tirs au but. Il faut féliciter l’adversaire. Est-ce que j’étais prêt à entrer en jeu pour les tirs au but ? Je suis toujours prêt quand on a besoin de moi, mais on n’en a pas parlé avec l’entraîneur. C’est passé. Revenir dessus serait une erreur. Je suis sûr que le coach a pris la meilleure décision. »

Mason Greenwood

« C’est le meilleur joueur ou l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Quand on voit comment il travaille, comment il est face au but… On est tranquilles avec lui, c’est important d’avoir ce type de joueurs, on en profite. J’aimerais le voir terminer meilleur buteur du championnat. Il m’impressionne surtout dans la surface, il ne rate pas le but. On est vraiment contents de l’avoir avec nous. »

Heureux à Marseille

« Je me sens très bien, je suis très heureux ici, très bien mentalement et physiquement. Je suis très heureux, je vis mes meilleurs moments. L’année avait commencé un peu difficilement avec l’Ajax. Ici je suis très heureux. L’année dernière a été difficile. J’ai toujours tout donné. Le travail paye. »

Le départ de Wahi

« Le club prend des décisions. Wahi est un très grand joueur, il a beaucoup de talent, il est très jeune. C’est le football. Dans le foot il faut aussi répondre présent. Le club prend des décisions. Moi je suis très content d’avoir pu partager le vestiaire avec lui. Je lui souhaite le meilleur, il le mérite. Un très bon joueur, une magnifique personne. »

L’arbitrage en question

« Ce sont des situations de matchs. Des personnes sont chargées de revoir les actions. Moi j’ai dit que c’était toujours contre nous… Peut-être que c’est de la malchance. On sent le soutien inconditionnel de nos dirigeants. On est une équipe dans tous les aspects. On se concentre sur le football. »

Propos retranscrits par RMC Sport