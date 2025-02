OM Mercato : un latéral bosnien arrive à Marseille

Selon une information donnée sur X, l’OM aurait accéléré dans le dossier conduisant au latéral bosnien du RB Salzbourg, Amar Dedic. Qui pourrait même signer ce soir !

L’information a été relayée, comme vous pouvez le voir ci-dessous, par le compte X Massilia Zone. Et tendrait à prouver que les dirigeants de l’OM ont avancé et travaillé dans le plus grand secret sur le dossier du latéral bosnien du RB Salzbourg, Amar Dedic.

Le joueur, qui était sous contrat avec son club jusqu’au mois de juin 2027, est évalué à 15 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. Il est attendu ce soir à Marseille et devrait passer sa visite médicale demain si l’on en croit d’autres informations.

Titulaire indiscutable dans son club, Dedic, âgé de 22 ans et qui compte 16 sélections internationales avec la Bosnie, a déjà disputé 95 matches dans le championnat autrichien. Pour un total de 8 buts et 15 passes décisives. Il s’engagerait avec le club marseillais sous forme de prêt avec option d’achat. Ce que vient de confirmer Fabrizio Romano, précisant que le prêt jusqu’au terme de la saison représentait 1,5 millions d’euros et l’option d’achat, 10 millions d’euros.