OM – OL : suspension de Benatia, arbitrage, Lyon, Adrien Rabiot ne mâche pas ses mots

A deux jours du match de Ligue 1 opposant l’OM à l’OL, dimanche soir au stade Vélodrome, Adrien Rabiot et Roberto De Zerbi étaient en conférence de presse. Voici ce qu’il faut en retenir.

Rabiot et la forme de l’OM

« Sur les derniers matchs, c’était moins abouti, même si contre Strasbourg on fait nul, le match n’était pas mauvais. À Nice, c’était plus compliqué, on n’a pas montré notre vrai visage. L’important, c’est de continuer à travailler. Dans une saison, il y a des hauts et des bas. C’était peut-être un moment un peu plus compliqué. »

Rabiot et L’Olympico

« C’est un match enthousiasmant, plaisant à jouer, le stade sera plein. Pour tout ça, c’est un match très important. Pour aussi notre position au classement. L’OL n’est pas très loin et se bat aussi pour le podium. J’entends que c’est un match très important pour le club, ça l’a toujours été. On a vu la joie que c’était au match aller. Je venais d’arriver depuis peu, on a pu sentir cet enthousiasme du peuple marseillais. Le stade sera plein, on sait que c’est un match très attendu. On joue pour nous, c’est important au niveau du classement, mais aussi pour les supporteurs qui attendent ce match avec impatience. »

Rabiot et la défaite à Nice

« Il y a eu un manque de réaction, on se l’est dit entre nous. Il y a ce but qui arrive très rapidement et plombe un peu l’équipe. Mais il faut savoir réagir. On n’a pas été aussi bons que d’habitude dans la maîtrise du jeu. On a essayé de jouer un peu plus long que d’habitude, ça n’a pas fonctionné. On s’est un peu précipité. Ce que ne demande pas le coach ou le jeu. On a perdu ce qu’on fait de bien, être patient pour savoir marquer. Il y a eu ces petites erreurs après le but encaissé, il faut savoir être plus patient, plus ordonné sur le terrain. »

Rabiot et la suspension de Benatia

« Bien sûr que ça nous choque. Je trouve cela disproportionné. On a vu les images. Une fois, deux fois, trois fois… Ça fait beaucoup. Si on ne peut plus rien dire… C’est aussi son rôle de directeur sportif de pouvoir être proche des joueurs. Trois mois, c’est du grand n’importe quoi. Cela me paraît lunaire. C’est aussi la différence de traitement entre Benatia et Létang. J’en ai parlé avec Medhi, mais aussi d’autres joueurs. On ne comprend pas. Cela fait suite à beaucoup de choses qui concernent Medhi, mais aussi le club sur des décisions. Medhi est une bonne personne, qui aide à faire grandir le club. Des gens comme lui, ça ne peut que nous aider. Lui réserver ce traitement… On s’acharne sur son cas, ce n’est pas normal. Tout le club le pense. »

Rabiot et l’arbitrage

« Si on parle de l’arbitrage, oui on a pu se sentir lésés par moments. Mais ça ne nous sort pas du match, ça fait partie du jeu, on doit garder le calme. Mais ça s’est répété pas mal de fois, des répétitions d’erreurs d’arbitrage. On nous fait passer pour des gens qui se plaignent sans cesse, mais quand ça arrive plusieurs fois, ça devient agaçant. On a pu le constater, mais je ne suis pas là pour me plaindre.«

Rabiot et son avenir

« J’aimerais bien rester, mais ça ne concerne pas que moi. Si on n’arrivait pas en coupe d’Europe, ça ferait des ravages, mais je suis focus sur cet objectif là. A la fin de saison, on discute, j’ai toujours fait comme ça. Pour le moment, je me sens bien ici, la vie, le groupe, le coach apporte des choses que je n’avais pas connu dans ma carrière. Mais on fera le bilan en fin de saison. Mon souhait ça serait qu’on se qualifie pour la Ligue des Champions et rester ! Ca n’aurait pas de sens de partir quand le meilleur moment arrive. Ce serait un rêve de pouvoir jouer la Ligue des Champions ici. J’aimerais bien vivre ça dans ce club-là. On verra où l’avenir nous mène mais c’est mon envie. »

Propos retranscrits par RMC Sport.