PSG : ce que doit faire Paris pour se qualifier en Ligue des Champions

Mercredi soir, lors de la 8e et dernière journée de la Ligue des Champions, le PSG se déplace sur le terrain de Stuttgart. Voici le scénario pour que les joueurs de Luis Enrique se qualifient pour les barrages.

On savait que la victoire du PSG face à Manchester City (4-2), en milieu de semaine dernière, avait radicalement changé les choses. Et que le club parisien, menacé d’une élimination peu glorieuse au terme des matches de poules, avait de nouveau son destin entre ses pieds. C’est en effet le moins que l’on puisse dire car Luis Enrique et ses joueurs ne sont même pas dans l’obligation de vaincre à Stuttgart, mercredi soir, pour se retrouver en barrages.

Désormais installés au 22e rang de la compétition (les 24 premières équipes sont qualifiées), les joueurs parisiens ne prendraient aucun risque en cas de victoire, bien entendu, mais même en cas de match nul face aux Allemands. En effet, le PSG aurait alors 11 points et serait assuré de finir dans les 24 premiers, ne pouvant plus être dépassé par le Shakhtar Donetsk (actuel 27e, 7 points), ni par Stuttgart, qui affiche une moins bonne différence de buts, ni par Manchester City ou Bruges. Ces deux équipes s’affrontent mercredi et si les Mancuniens s’imposent, ce qu’ils sont dans l’obligation de faire, ils renverraient le club belge à une moins bonne différence de buts que le PSG. Un match nul, donc, mercredi soir, et c’est gagné pour Paris.

Dernier scénario possible : la défaite. Et là-encore, le PSG pourrait se qualifier puisque certaines conditions lui permettent d’envisager de le faire. Il faudrait ainsi que Benfica perde sur la pelouse de la Juventus Turin et concède un but de plus que le PSG à Stuttgart (pour la différence de buts), que Manchester City ne s’impose pas contre Bruges, ou encore que le Dinamo Zagreb ne batte pas le Milan AC. Bref, il y a de l’espoir et une qualification sans doute promise pour les Parisiens.