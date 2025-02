PSG Mercato : on en sait plus sur le prêt de Marco Asensio

Le PSG s’est mis d’accord ces dernières heures avec le club anglais d’Aston Villa pour le prêt de son attaquant espagnol, Marco Asensio.

Le PSG a indéniablement réussi son mercato hivernal. Dans le sens des départs, c’est même une certitude, avec Randal Kolo Muani à la Juventus Turin, Milan Skriniar à Fenerbahçe et enfin Marco Asensio à Aston Villa.

Pas de transfert sec pour l’ancien madrilène, mais tout de même une sacrée belle opération financière car Villa va bel et bien payer l’intégralité du salaire du joueur jusqu’au terme de la saison, comme le précise Fabrizio Romano. Au regard des salaires conséquents que touchent les joueurs du club parisien, il s’agit là d’un bon accord pour la direction pariseinne.

Un dossier Asensio qui restera d’actualité lors du prochain mercato estival car le PSG et le club anglais n’ont pas convenu qu’une quelconque option d’achat.

🟣🔵 Aston Villa will cover 100% of Marco Asensio’s salary until June, as PSG accepted a straight loan.



No buy option and Asensio to land in England for medical today. pic.twitter.com/IiezQrpF6c