PSG : Ousmane Dembélé signe un double record

Encore buteur face au Stade Brestois, ce samedi, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, n’en finit plus de soigner ses statistiques. Et ça commence même à figurer dans l’histoire du club parisien.

Et si son image de joueur doué, mais parfois maladroit, allait arrêter de lui coller à la peau ? Possible. Fort possible même car Ousmane Dembélé est en passe de mettre tout le monde à la raison, enchaînant les performances de haut vol et surtout les buts marquants. L’attaquant parisien en est désormais, cette saison, à 18 buts inscrits et 5 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues.

Avec, cette semaine, et comme vous le savez, un triplé en Ligue des Champions, contre Stuttgart, et un but ce samedi face au Stade Brestois. Comme le précise le compte X Statsdufoot, l’international français a atteint un record fou dans l’histoire du PSG, devenant le premier joueur a avoir marqué (11 buts) lors des 6 premiers matchs officiels du PSG lors d’une année civile.

Dembélé devient également le meilleur buteur avec un club du Top 5 européen en 2025 (14 buts) et bat son meilleur total de but en championnat depuis l’exercice 2015/2016 avec le Stade Rennais (12). Tout est dit.