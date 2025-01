PSG : trois très bonnes nouvelles avant Manchester City

Le PSG, qui reste sur un succès important à Lens samedi en Ligue 1, joue une grande partie de son avenir en Ligue des Champions mercredi face à Manchester City. Et devrait compter sur trois retours majeurs.

Le rendez-vous est d’importance. Et ne peut se conclure par une défaite, sous peine de ne pas participer aux futurs barrages de la Ligue des Champions. Mercredi soir, le PSG, on le sait, joue une bonne partie de son avenir en C1, face au club anglais de Manchester City au Parc des Princes. On a connu plus simple comme équation et adversaire moins redoutable, même si Luis Enrique, l’entraîneur parisien, devrait bénéficier de plusieurs retours pour ces 90 minutes ô combien importantes.

Dans un article consacré au sujet, RMC estime ainsi que la tendance est favorable pour la présence de trois récents absents à Lens. Victime d’un syndrome viral, Ousmane Dembélé devrait reprendre l’entraînement dès demain avec ses partenaires au Campus de Poissy. Et donc postuler à une place de titulaire mercredi. Achraf Hakimi, lui-aussi absent dans le Nord, a simplement été préservé et sera aligné.

Quant au défenseur central brésilien, Marquinhos, qui a raté les trois derniers matches en raison d’une douleur aux adducteurs, il devrait lui-aussi retrouver sa place dans le groupe. De quoi donner un supplément de sérénité à la défense parisienne et d’éviter des sueurs froides face à City mercredi soir. En cas de défaite, il faudra attendre l’ultime déplacement à Stuttgart, le 29 janvier lors de la dernière journée, pour savoir si le club de la capitale est bel et bien entré dans les 24 premiers du classement de la Ligue des Champions.