RC Lens Mercato : c’est officiel pour Celik

Le RC Lens s’apprêtait à accueillir un défenseur central bosnien, en la personne de Nidal Celik. C’est désormais officiel.

On vous le disait plus tôt sur notre site : le Racing Club de Lens allait annoncer ce soir la signature d’un nouvel élément. C’est chose faite. En effet, le défenseur central bosnien Nidal Celik, âgé de 18 ans, et en provenance du FK Sarajevo, arrive chez les Sang et Or.

Un transfert est estimé à 2,5 millions d’euros.