RC Lens Mercato : Khusanov pose avec son maillot de Manchester City

On le sait, le défenseur central du RC Lens, Abdukodir Khusanov, a déjà rejoint Manchester afin de signer son contrat avec le club de City. Un cliché le montre même avec son futur maillot.

Non, Fabrizio Romano, le spécialiste reconnu des transferts en Europe, n’a pas annoncé que l’accord entre Manchester City et le défenseur du RC Lens, Abdukodir Khusanov, était signé. Mais au travers du document qu’il (re)publie sur son compte X, on se doute que l’officialisation est imminente.

On sait donc que le prochainement ancien joueur du RC Lens portera le numéro 45 dans les prochains mois en Premier League.