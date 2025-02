RC Lens Mercato : le dossier Cengiz Ünder à oublier ?

Annoncé proche du RC Lens il y à quelques heures seulement, l’ancien attaquant de l’OM, Cengiz Ünder, ne devrait pas rejoindre le Nord au cours de ce mercato hivernal.

On vous le disait dès hier soir sur notre site et celà semble se confirmer. Comme l’avait révélé le site Foot Mercato, le RC Lens poussait fort afin de réaliser un dernier coup en attaque : la venue de l’ex-Marseillais Cengiz Ünder (Fenerbahçe, 27 ans). Un coup difficile à réaliser selon nous, en raison de deux problématiques. La première, le salaire du joueur qui, à Fenerbahçe, dépasse les 300 000€ brut par mois. La seconde, les discussions entre les dirigeants du RC Lens et du Fener autour du dossier Kévin Danso qui, comme vous le savez, a rejoint finalement la Premier League et non la Turquie.

Seule certitude, et c’est toujours Foot Mercato qui le précise, les discussions au sujet du prêt de Ünder à Lens n’ont pas débouché sur un quelconque accord. Et à moins d’un improbable retournement de situation, l’ancien marseillais ne devrait donc pas revenir en Ligue 1.