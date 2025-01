RC Lens – PSG : Luis Enrique encense l’un de ses joueurs, Thomasson frustré

Ce samedi, le RC Lens accueillait à Bollaert le PSG dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Au terme de la rencontre, et de la victoire des Parisiens, 2-1, Will Still, l’entraîneur des Sang et Or, et Luis Enrique se sont exprimés.

Le PSG a fait le travail sur la pelouse du RC Lens. Une victoire dans la douleur, et obtenue en fin de match, mais une victoire tout de même, bienvenue, forcément, à quelques jours du match si important en Ligue des Champions contre Manchester City au Parc des Princes. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, s’est exprimé au terme de la rencontre et a fait part de sa grande satisfaction.

« C’était difficile, compliqué, face à un bel adversaire. Ils ont du caractère et c’était compliqué. On s’est pris un but, mais on a été suffisamment efficace. L’importance du prochain match n’a pas affecté l’équipe, mais c’est mieux d’arriver avec une victoire. On a joué contre une équipe qui défendait bien, mais nous avons profité des petits espaces. On a retourné la situation contre un bel adversaire. Barcola ? Il fait une saison exceptionnelle, il a marqué en Coupe et donné une passe décisive, il a fait une passe décisive aussi et marqué ici en Ligue 1. C’est une saison magnifique. Les joueurs ne sont pas des machines, il n’y a pas un bouton pour les allumer. Il faut toujours donner le maximum et quand ils manquent de clairvoyance, je leur dis toujours de venir aider en défense et de participer aux efforts. On a tous confiance en lui, ces buts vont lui donner un peu plus de confiance aussi et il répond à cette confiance avec du travail. C’est la meilleure saison de sa carrière. »

« Grosse frustration »

Au RC Lens, le milieu de terrain Adrien Thomasson a fait part, lui, de son immense déception et de ses regrets. Propos retranscrits par le site Lensois.com. « C’est une grosse frustration, encore une fois aujourd’hui. Surtout qu’on rivalise avec eux, on a la chance d’ouvrir le score. Mais malheureusement, sur ce genre de match, il faut qu’on apprenne parce que si on ne peut pas le gagner, il faut au moins ne pas le perdre. Ça n’aurait pas été un si mauvais point de faire match nul. Malheureusement, ce deuxième but nous fait vraiment mal. Je pense qu’on avait un plan de jeu qui était assez efficace. On s’était appuyé sur ce qu’on avait fait de bien, surtout sur le match de Coupe de France. On les a pas mal embêtés. Ils ne se sont pas créés beaucoup de situations en première mi-temps. On a eu une grosse situation à un partout. On ne marque pas. Et puis après, ce qui est frustrant aujourd’hui, c’est qu’ils ont été très efficaces. »