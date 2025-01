Real Madrid : Mbappé brise le silence, Ancelotti clarifie son avenir

A quelques heures d’affronter le RB Salzbourg en Ligue des Champions, l’attaquant français du Real Madrid, Kylian Mbappé, était face aux médias. Au même titre que son entraîneur Carlo Ancelotti.

Mbappé et son rendement

« C’était plutôt mental, je me suis dis que je devais faire mieux, je le savais. C’était le moment de changer parce que je ne suis pas venu à Madrid pour jouer mal. Jouer bien un mois, ce n’est pas assez. À Madrid il faut toujours bien jouer. Je savais que je pouvais changer la situation, la situation a changé et je suis heureux d’aider mes coéquipiers comme lors des derniers match. Je suis quelqu’un qui veut toujours faire plus et quand tu ne le fais pas, c’est normal que ça t’affecte. Jouer ici est un grand honneur. »

Mbappé et la pression

« J’ai besoin de cette pression, de sentir que je peux toujours faire mieux. C’est normal dans un club comme Madrid que les gens se plaignent. On veut bien jouer et gagner pour faire en sorte que tous les supporters du Real soient heureux. »

Mbappé et les Bleus

« Il n’y a rien avec la sélection et j’ai hâte de revenir avec les Bleus et envie qu’on se qualifie en finale de la Nations League. Mon amour pour la sélection n’a pas changé. »

Mbappé et son nombre de buts

« Pour les buts, je ne me donne pas de limite. Si je peux mettre 40 buts je mettrai 40 buts. Si je peux en mettre plus, j’en mettrai plus. Si j’ai trois occasions, je veux mettre les trois. »

Ancelotti et son avenir

« Si ma décision de partir est prise ? Non, non (rires). Soyons clair, ma date de départ je ne vais jamais la dire. Ce n’est pas moi qui décide. Ce jour arrivera mais je sais pas quand. Demain après le match, le match d’après, dans un an ou dans cinq ans. Je ne sais pas. Florentino Perez me connaît bien. Mon objectif est d’atteindre les quatre prochaines années de Florentino, et puis qu’on parte ensemble (rires). »

Propos retranscrits par RMC Sport.