Real Madrid Mercato : l’Arabie saoudite arrive sur un nouveau joueur madrilène

Il n’est donc pas que Vinicius Junior à être courtisé par un club du championnat saoudien. En effet, et selon le média brésilien O Globo, Rodrygo, l’autre Brésilien du Real Madrid, serait clairement dans le viseur d’Al Hilal. Certes, mais…

Le charme du mercato. Ou pas. Car à première vue, et en toute honnêteté, on a tout de même beaucoup de mal à croire que le Brésilien Rodrygo, certes souvent relégué sur le banc de touche au Real Madrid, puisse avoir l’envie de disputer le championnat d’Arabie saoudite. Comme on a du mal à croire que le club qui souhaite l’acquérir, Al Hilal en l’occurrence, puisse payer la clause libératoire du joueur, estimée à un milliard d’euros.

En attendant, et il faut aussi relayer l’information donnée par le média brésilien O Globo, le club saoudien, qui vient tout juste de perdre Neymar, se serait récemment penché sur le dossier de Rodrygo. Et aurait pris des contacts en ce sens afin de voir si il était possible de convaincre le joueur de quitter le Real Madrid à trois ans et demi de la fin de son contrat.

Le dossier est ouvert. Mais on doute fortement de son avancée dans les tous prochains jours.