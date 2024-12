Real Madrid Mercato : un futur gros coup de l’été se confirmerait

Si l’on se fie aux informations de Marca, le quotidien espagnol, le latéral des Reds de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a bel et bien fait le choix de rejoindre le Real Madrid.

Possible, au vu du traitement de la presse espagnole, que le dossier devienne un feuilleton. Et que Trent Alexander-Arnold, à défaut de publiquement se prononcer sur son futur choix, revienne avec insistance à la Une des différents médias.

Le joueur de Liverpool, on le sait, sera en fin de contrat au mois de juin prochain et libre de s’engager ou bon lui semble dès le 1er janvier prochain. Le Real Madrid serait sa destination privilégiée. Et selon Marca, les dirigeants des Reds savent déjà qu’il a choisi l’Angleterre la saison prochaine ou il retrouvera son partenaire en sélection, Jude Bellingham.

On devrait vite en savoir plus.