Real Madrid : promenade de santé face à Las Palmas, le doublé de Mbappé en vidéo

Dans le cadre de la 20e journée de la Liga, le Real Madrid accueillait au Bernabeu la formation de Las Palmas. Avec la possibilité de virer en tête du championnat espagnol. C’est chose faite avec une victoire 4-1.

Presque vite fait. Et bien fait. Car le Real Madrid, qui avait l’opportunité de virer en tête de la Liga en cas de succès face à Las Palmas, a tout de même débuté la rencontre en jouant avec les nerfs de ses supporters. En cause, un but encaissé dès la première minute de la rencontre. Ainsi, et sur un centre de Sandro Ramirez, Silva surprenait Lucas Vazquez au marquage et ouvrait le score du pied gauche à bout portant. Pas de quoi, pourtant, inquiéter Mbappé et les siens sur le long terme, eux qui n’allaient mettre qu’un petit quart d’heure pour recoller au score et prendre par la suite le large.

A la 18e minute, et après une faute sur Rodrygo dans la surface de réparation, Kylian Mbappé égalisait sur pénalty. Ce même Mbappé qui, deux minutes plus tard, déposait une merveille de centre sur la tête de Lucas Vazquez, incapable toutefois de cadrer à bout portant. Mais à la 33e minute, le Real prenait bel et bien l’avantage par l’intermédiaire de Brahim Diaz qui reprenait victorieusement du pied gauche un centre de Lucas Vazquez, encore lui. Et que dire, trois minutes plus tard seulement, du superbe but de Mbappé qui offrait au Bernabeu une reprise de l’intérieur du pied droit qui finissait sa course dans la lucarne de Cillessen. Le Real marquait même un quatrième but, toujours par Mbappé, avant que le VAR intervienne et l’annule pour cause de hors-jeu du Français au départ de l’action.

Le FC Barcelone distancé

Au retour du vestiaire, les joueurs de Carlo Ancelotti déroulaient leur football et parvenaient même à inscrire un quatrième but à la 57e minute. Bien servi par Fran Garcia, Rodrygo, du plat du pied droit et à ras de terre, alourdissait le score pour Las Palmas. Qui finissait même la rencontre à dix après l’expulsion, dès la 64e minute, de Benito Ramirez pour un pied haut sur Lucas Vazquez. Bellingham se voyait refuser le 5e but (73e) pour cause de hors-jeu de Rudiger et le Real n’avait plus qu’à sereinement maîtriser la fin de match. Le club madrilène a réussi son objectif : s’imposer et disposer désormais de deux points d’avance sur l’Atlético au classement et sept sur le FC Barcelone. Un bon dimanche, en somme.