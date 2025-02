Stade Rennais : Blas régale, la première de Beye est réussie

Ce dimanche, et depuis 17 heures 15, le Stade Rennais accueillait le RC Strasbourg pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. La première d’Habib Beye sur le banc de touche du SRFC.

C’était donc sa grande première. Pas en qualité de joueur puisqu’il avait débuté sa carrière au RC Strasbourg face au…Stade Rennais, mais bel et bien sur un banc de touche en Ligue 1 et sous les couleurs du SRFC face au club alsacien. Habib Beye, entraîneur d’une équipe mal en point, se devait donc de laver les têtes. Ce qui semblait être le cas dès le début du match puisque Kalimuendo poussait Petrovic à une première parade après 30 secondes de jeu seulement !

Effet Beye ou pas, les Rennais pressaient haut, jouaient compact et offraient de belles séquences au cours des premières minutes. Signe évident de cette volonté d’aller de l’avant, les montées fréquentes de Lorenz Assignon à droite, et d’Adrien Truffert à gauche, sans oublier le pressing constant de la recrue hivernale, Kyogo Furuhashi, sur la défense centrale alsacienne. Seul souci, Rennes ne parvenait pas à se créer une occasion dangereuse, au contraire des Strasbourgeois qui, sans la maladresse inhabituelle d’Emegha (reprise du gauche au dessus alors qu’il était seul face au but de Samba) auraient pu et dû ouvrir le score à la 22e minute. La rencontre s’animait quelque peu par la suite, du moins en occasions. Kalimuendo ne parvenait pas à cadrer sur un centre de Truffert (30e), et Emegha, parti seul, perdait le ballon dans la surface de réparation (37e). Avant, une fois encore, de ne pas remporter son duel face à Brice Samba (45e).

Samba décisif, Blas également

Au retour des vestiaires, dans un match haletant, les deux équipes tentaient de forcer la décision. Sans gommer néanmoins de coupables déchets techniques aux abords de la surface de réparation. Habib Beye, lui, attendait la 65e minute pour tenter un coup de poker, en sortant sa recrue, Kyogo Furuhashi, pour l’entrée de Mohamed Meïté. Presque payant quatre minutes plus tard avec une demi-volée somptueuse de Jordan James à vingt mètres qui flirtait avec la lucarne droite du but de Petrovic. A peine le temps de profiter du beau geste que Brice Samba en accomplissait un à son tour en détournant, d’une manchette de la main gauche, une frappe enroulée d’Emegha (70e). On pensait se diriger vers un match nul et vierge lorsqu’à la 89e minute, et à la suite d’un corner, Ludovic Blas étalait sa classe technique en ouvrant son pied gauche et à l’entrée de la surface trompait Petrovic petit filet opposé.

Un petit bijou pour fêter la première d’Habib Beye sur son banc de touche. Au classement, le SRFC est 15e avec deux points d’avance sur le barragiste, l’ASSE.