Stade Rennais Mercato : un ancien Vert s’éloigne du SRFC et se rapproche de l’Italie

L’ancien milieu de terrain de l’ASSE, Luvas Gourna-Douath, était évoqué au Stade Rennais lors de ce mercato d’hiver. Le joueur de Salzbourg devrait plutôt se rendre en Italie au sein du club de la Roma.

C’est une information donnée depuis quelques minutes par le toujours très bien renseigné Fabrizio Romano. Lucas Gourna-Douath, ancien espoir de l’ASSE parti au RB Salzbourg il y a plus de deux ans, devrait quitter le championnat autrichien.

En effet, le joueur, qui était également évoqué au Stade Rennais ces dernières semaines, devrait en réalité prendre la direction de l’Italie et du club de la Roma. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat.

🚨🟡🔴 EXCLUSIVE: AS Roma in advanced talks for Lucas Gourna-Douath on loan deal with buy option from RB Salzburg.



Negotiations underway for the midfielder after signing Salah-Eddine and Nelsson on busy Deadline Day.



Talks are progressing, Salzburg sources confirm. pic.twitter.com/uZxlnSDNXQ