Stade Rennais : Sampaoli et ses joueurs sombrent face au Stade Brestois

Ce samedi, et dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueillait le Stade Brestois à domicile. Au terme des quatre-vingt dix minutes, et de la défaite des Rennais (1-2), voici ce qu’il faut retenir.

Le scénario est connu. Notamment en matière de football lorsqu’un club connaît une saison sans et qu’il accumule les rencontres sans jamais rencontrer la réussite. C’est le cas, et en tous points de vue, du Stade Rennais qui, une fois encore et face au Stade Brestois, est rentré au vestiaire mené au score (0-1, Magnetti, 27e) alors qu’il s’était procuré une nombre important d’occasions franches.

Seulement voilà, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et en marge de l’hostilité du public, et de la grève du Kop rennais, le SRFC est tombé sur un gardien brestois, Bizot, en forme étincelante. Dès la 10e minute, et sur une tête de Wooh, le portier du SB29 sort une première parade. Présent dans les airs, et impérial sur sa ligne, Bizot allait également profiter de la maladresse de Truffert (44e), qui ne cadrait pas sa frappe, et de sa barre transversale après une frappe contrée de Jordan James (45e+2).

Au retour du vestiaire, et là-encore le scénario se répète souvent, le Stade Rennais retombait dans ses travers de la première partie de saison. Moins d’envie, beaucoup moins de pressing, des joueurs qui ne parviennent pas à se transcender et un soupçon de maladresse lorsque Blas (68e), sur un centre de Fofana, ne cadrait pas sa reprise de la tête. Les Brestois, eux, beaucoup plus en confiance, faisaient pruve d’un froid réalisme à la 74e minute en inscrivant le second but. Sur un contre, Sima était trouvé dans la profondeur et centrait pour Ajorque qui déviait du pied droit devant Samba et Truffert (0-2, 74e). Pas de quoi, pourtant, éteindre la volonté des joueurs rennais qui, trois minutes plus tard, réduisaient l’écart par l’intermédiaire de Blas. Gouiri servait ce dernier dans l’axe et l’ancien nantais ajustait Bizot d’une magnifique frappe enroulée du pied gauche.

Blas remettait ça trois minutes plus tard, mais Bizot se couchait parfaitement, et Kalimuendo faisait preuve de maladresse (reprise du mollet) sur un centre en retrait dangereux d’Assignon (84e). Avec cette nouvelle défaite, le SRFC s’installe sérieusement dans la crise. Et pourrait même dès demain, après le match ASSE-FC Nantes, se retrouver à la 15e place du classement de Ligue 1.