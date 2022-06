FC Barcelone, PSG - Mercato : Kays Ruiz va revenir en Ligue 1 !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Revenu l'été dernier au FC Barcelone en provenance du Paris Saint-Germain, Kays Ruiz a vu son contrat être résilié par le club blaugrana en mai dernier. Désormais libre de s'engager là où il le souhaite, le milieu offensif français de 19 ans devrait rebondir en Ligue 1.

Kays Ruiz a choisi l'AJ Auxerre !

En effet, selon les informations de Foot Mercato, Kays Ruiz, qui était pisté également en Italie, en Belgique et en Suisse, devrait s'engager avec l'AJ Auxerre, promu en Ligue 1 la saison prochaine. L'ancien joueur du Barça et du PSG, qui aurait été séduit par le projet auxerrois et la philosophie prônée par Jean-Marc Furlan, devrait signer un contrat de trois ans avec l'AJA.

🚨Info : Accord #Auxerre - Kays Ruiz 🇲🇦🇫🇷.



• Le joueur a été convaincu par le discours de Jean-Marc Furlan 🇫🇷 et de James Zhou 🇨🇳.



• L'ancien parisien arrive libre et signera un contrat de 3 ans.https://t.co/RAJmV6bxum — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 28, 2022

Pour résumer Libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone, Kays Ruiz s'engager avec l'AJ Auxerre, promu en Ligue 1 la saison prochaine. Le milieu offensif français de 19 ans devrait signer un contrat de trois ans avec l'AJA.

