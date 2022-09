Furlan (AJA) s'estime victime de l'arbitrage, derby de la Riviera explosif, Chabane conforte Baticle au SCO

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Auxerre : Furlan pousse un coup de gueule contre l'arbitrage

Alors que son équipe a été dominée sans discussion par l'OM (0-2) hier soir à l'Abbé-Deschamps, l'entraîneur de l'AJA, Jean-Marc Furlan, s'est énervé contre l'arbitrage en conférence de presse : « Il y a beaucoup de frustrations par rapport au nombre de fautes qu’on a subies, et que nous on a commises, et ça fait plusieurs matches. T’as vraiment le sentiment, quand tu es l’AJ Auxerre, que tu es un club promu, un club de paysans, une petite ville, et que quelque part, les gros ont un certain avantage. Et c’est très désagréable. Parfois, je me pose des questions sur l’équilibre des décisions prises ». L'AJA n'a pourtant pas semblé désavantagée à ce niveau hier...

SCO d'Angers : Chabane conforte Baticle jusqu'à la fin de la saison

Cinq buts encaissés à Lyon et une avant-dernière place au classement de L1 en attendant le match d'Ajaccio aujourd'hui : le SCO d'Angers vit un début de saison calamiteux. Pour autant, pas question pour son président, Saïd Chabanne, de limoger son entraîneur, Gérald Baticle : "Il n'est aucunement menacé, je ne travaille pas comme ça. Gérald est avec moi, il sera encore avec moi... J'attends plus des joueurs, je leur ai parlé, il y a deux ou trois semaines, mais quand je vois ce qu'on fait contre l'une des meilleures équipes dans notre championnat... On ne s'attendait pas à faire des miracles. J'étais plus inquiet après le match contre Reims (2-4) qu'aujourd'hui (samedi). Et si je sens une fracture entre le coach et son équipe ou avec moi, je prendrai des décisions mais ce n'est pas le cas. Il sera là pour le prochain match et il sera sur le banc jusqu'à la fin de la saison".

Un derby de la Riviera sous haute tension

L'Allianz Riviera ne fera pas le plein ce soir pour le derby de la Riviera contre Monaco (24.000 spectateurs attendus). Mais le contexte sera tout de bouillant car les deux clubs ont raté leur début de saison. Ils comptent le même nombre de points (5) après cinq journées et se suivent au classement (les Aiglons sont 15es, l'ASM 16e). Ce sera donc malheur au vaincu. L'entraîneur monégasque, Philippe Clément, qui est passé de l'euphorie après le nul à Paris (1-1) au désespoir suite à la défaite contre l'ESTAC (2-4), pense toujours que son équipe peut réaliser une grande saison.

Le fils Kombouaré, pièce importante du Stade de Reims

L'Equipe consacre aujourd'hui un long article au Stade de Reims où, faute d'avoir une équipe capable de viser les places européennes, le travail est très bien fait en interne. Le club a réalisé plus de 100 M€ de ventes ces dernières années, a construit un centre d'entraînement ultra-moderne... Il compte sur un trio d'hommes forts, Pol-Edouard Caillot, fils du président et responsable du recrutement, le directeur général Mathieu Lacour et Yann Kombouaré, directeur sportif adjoint en charge de la Pro 2. Rejeton de l'entraîneur de Nantes, ce dernier a également la lourde tâche de superviser les prêtés, qui sont au nombre de onze cette saison.

ESTAC : Agoumé et Lis qualifiés pour affronter Rennes

Bonne nouvelle pour l'ESTAC, qui accueille le Stade Rennais ce dimanche après-midi : le milieu de terrain Lucien Agoumé (prêté par l'Inter Milan) et le gardien Mateusz Lis (prêté par Southampton) sont qualifiés. Les deux devraient débuter sur le banc, selon L'Equipe.