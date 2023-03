Digard agacé après Nantes, Chabane fait son mea culpa, Still derrière un ex du Barça

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

SCO d'Angers : Chabane assume tout et évoque une vente Après la nouvelle déconvenue de son équipe contre Toulouse (0-2), qui avait été précédée par une manifestation des supporters, le président du SCO d'Angers, Saïd Chabane, s'est présenté devant les médias pour assumer ses responsabilités : "Cette situation n’est jamais agréable, ni pour nous, ni pour nos supporters. Leur colère est justifiée. Le club a été absent des radars pendant 40 ans, les 10 dernières années, on a construit quelque chose de formidable, on s’est maintenu pendant 8 ans en Ligue 1 avec l’un des plus petits budgets. Cette année, on arrive sur une multitude d’erreurs, dont je prends la responsabilité même lorsque ce sont des décisions de mes collaborateurs, je les ai actées. Je prends ma part, voire la totalité, de la responsabilité". "Dans notre malheur aujourd’hui, on a l’occasion de tout remettre à plat, d’apprendre de nos erreurs, avec nos supporters, nos joueurs, notre staff… Remettre à plat ce qui a marché, ce qui n’a pas marché et rebâtir un projet sur 2-3 ans et revenir de façon plus forte et sereine. Ma projection n’était pas sur le bilan de la saison, mais sur l’année écoulée. Pour le moment, l’architecte, c’est moi et peut-être quelqu’un d’autre derrière moi. Ce qui est certain, c’est qu’il n’y avait rien quand je suis arrivé et je ne veux pas que ce qui a été fait tombe à l’eau du jour au lendemain. Quand on dit "Le président doit vendre", je n’ai jamais caché que l’ouverture du capital était d’actualité depuis un an et si quelqu’un veut racheter le club, pas de soucis. Cette année, il y a eu tellement de choses négatives, qu’on peut dire que toutes les décisions qu’on a prises étaient mauvaises." Stade de Reims : Will Still juste derrière Tito Vilanova Après la victoire rémoise à Monaco (1-0) hier, Will Still a enchaîné un 17e match sans défaite depuis sa nomination au poste d'entraîneur en chef du Stade de Reims. C'est la plus longue série pour un débutant dans les cinq grands championnats européens derrière Tito Vilanova. En 2012-12, l'ancien Barcelonais, décédé d'un cancer en 2014, avait aligné 18 rencontres sans revers. Ce dimanche, Still aura l'occasion de l'égaler face à l'OM à Delaune. 🥈 Il est juste derrière Tito Vilanova avec Barcelone en 2012/13 (18) !#ASMSDR (0-1) pic.twitter.com/7c4BAz0KRS — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 12, 2023

OGC Nice : Digard a des regrets à Nantes

D’abord frustré et agacé par le fait de s’être fait reprendre de deux buts à la Beaujoire, dimanche (2-2), Didier Digard avait retrouvé son sourire pour rester optimiste en conférence de presse. « C’est un manque d’humilité et c’est dur à avaler mais c’est le bon moment de prendre du recul, soufflait-il. À aucun moment on n’a senti un danger ou l’enchaînement des voyages. Le groupe a répondu de façon exceptionnelle, en étant au-dessus de son adversaire. On ne peut pas se renier, on a à cœur d’attaquer dès que c’est possible, je dois aussi leur apprendre la gestion. Comment passer à côté d’une journée excellente ? Tout était bien. Mais les erreurs, ça arrive. On apprend, on assume, on se relève et on fonce. » Les Niçois (7es) n’ont pas le choix pour atteindre la cinquième place de Ligue 1, à quatre points.

RC Strasbourg : Antonetti calme Aholou après l’OM

Auteur d’un doublé improbable contre l’OM dans le money time hier au stade Vélodrome (2-2), Jean-Eudes Aholou a été ramené sur terre par le perfectionniste Frédétic Antonetti. « Il a d’énormes qualités pour être un très bon joueur de L1, mais il faut juste qu’il se réveille. Il faut montrer plus de détermination », a expliqué le RC Strasbourg en conférence de presse.

AS Monaco : Clement philosophe après Reims

Philippe Clement ne voit soudain plus la vie en rose. Hier, face au Stade de Reims (0-1) l’AS Monaco a enchaîné un quatrième match sans victoire (un nul et trois défaites, toutes compétitions confondues). « C’est comme ça, dans une saison, a philosophé le coach belge en conférence de presse. C’est à nous de relever les têtes, de travailler fort pour changer la chance, la réussite et l’efficacité. »

Clermont : Pascal Gastien bientôt prolongé ?

En passe de prolonger son contrat, d’après L’Équipe, Pascal Gastien n’a pas jugé bon de se mettre en colère hier, après la gifle reçue à domicile face au RC Lens (0-4). « On a fait des erreurs monumentales qui ne laissent aucune chance à notre gardien. J’ai un peu de mal à être déçu, c’est tellement gros que c’est comme ça, a glissé le coach de Clermont en conférence de presse. Ce n’est pas un manque de concentration, ce sont des erreurs techniques. J’espère qu’elles sont toutes arrivées, là, pour qu’on soit tranquilles ensuite. On n’en avait pas fait beaucoup depuis le début de saison. »

AC Ajaccio - MHSC (0-1) : les réactions de Pantalobi et Der Zakarian

Olivier Pantaloni : « C’est sûr qu’on est toujours dans le coup, mais après ce match-là, on peut se poser des questions sur notre capacité à gagner des matches. Quand on se créée aussi peu d’occasions à domicile (aucune hier), ça nous laisse interrogatif par rapport à la suite. »

Michel Der Zakarian : « On a fait un très bon match défensivement, mais techniquement, on a eu beaucoup trop de déchet et on a fait beaucoup de mauvais choix. On marque sur coup de pied arrêté (sur corner, à la 68e). On sait qu’on a des armes à ce niveau-là. Si cette nouvelle victoire me donne raison ? Ça donne raison aux joueurs. Ce sont eux qui font gagner les matches. Je mets un travail en place avec mon staff, mais ce sont eux qui s’impliquent ou pas. »

Toulouse FC : Montanier a vaincu le signe indien

Fragilisé par ses trois défaites d’affilée, Toulouse venait en mission à Angers, hier, pour y renouer avec le succès. Cette fois, le plan s’est déroulé comme prévu, avec une victoire à la clé face à la lanterne rouge (2-0), même si « tout n’a pas été parfait », selon Philippe Montanier. « Tous les ingrédients d’un match piège étaient réunis, a rappelé l’entraîneur du Téfécé après la rencontre. Angers sortait d’une semaine de turbulences après une sévère défaite la semaine dernière (0-5 à Montpellier). Pour nous, c’était déterminant de gagner. On va s’en contenter. »

FC Lorient : Le Bris titille Nice et Nice

Vainqueur de l’ESTAC hier au Moustoir, le FC Lorient a presque assuré son maintien et peut regarder plus haut au classement avec des chocs en vue contre l’OGC Nice et le LOSC. « On est tous heureux car l’objectif des 42, 43 points à avoir le plus rapidement possible pour valider quasi officiellement le maintien est atteint, s’est réjoui Régis Le Bris en conférence de presse. Parvenir à le faire en mars est loin d’être anecdotique. On a avancé dans ce Championnat, où tous les matches sont compliqués à gagner. Le prochain objectif est d’aller jouer à Nice, une équipe qui est, aujourd’hui, dans notre classement. L’objectif est de rivaliser avec ce type de formations, car il y aura Lille ensuite. Si on est capables d’avoir de bons résultats contre ces équipes, peut-être pourra-t-on se maintenir dans cette zone du classement et atteindre, potentiellement, la meilleure place du club, 7 e en Ligue 1 (2009-2010). C’est excitant. »

