Nice chasse un record à Nantes, Guion enrage, les ultras d'Angers furax, Hamouma rechute

SCO d'Angers : les ultras passent à l'action avec Toulouse

Même si la relégation ne fait plus de doute avec leur dernière place et leurs treize points de retard sur le premier non-relégable, les ultras du SCO d'Angers ne comptent pas voir le bateau couler sans rien faire. Samedi, ils ont accroché des banderoles un peu partout en ville, certaines étant bien virulentes comme "Le SCO touche le fond, d'autres touchent des fions". Il y a aussi eu "Après Jurent, au tour de Chabanne", Michaël Juret étant le président démissionnaire du club de hockey de la ville. Et au cas où le patron du SCO n'aurait pas compris, il y avait aussi le traditionnel "Direction démission". Après les écrits, les actes : une manifestation des supporters aura lieu ce dimanche à 11h devant le stade Raymond-Kopa, qui accueillera le match contre Toulouse à partir de 15h.

AJ Auxerre : Pélissier fier de ses troupes

L'entraîneur de l'AJA, Christophe Pélissier, a vu son équipe malmener Rennes hier à l'Abbé-Deschamps. S'il regrette qu'elle n'ait pas su transformer ses occasions en buts, il a tenu à féliciter ses joueurs, et notamment un Mbaye Niang très remuant : "C'est un double sentiment. D'abord, la satisfaction du match que les garçons ont livré, mais il y a aussi quelques regrets d'avoir manqué d'efficacité. Je suis fier des garçons. Je pense qu'on méritait de prendre trois points, mais on peut être confiants pour l'avenir si on continue à livrer de telles prestations. Les joueurs sont en train de s'approprier ce système et je trouve que l'équipe prend de plus en plus confiance. M'Baye (Niang) a fait un travail énorme pour le collectif. Ça doit être souligné".

AC Ajaccio : rechute pour Hamouma

Romain Hamouma, qui avait manqué 17 matches lors de sa dernière saison à l’ASSE, ne voit pas le bout du tunnel avec l'AC Ajaccio. Ayant déjà raté 10 rencontres cette saison, le milieu offensif de 35 ans vient de se blesser aux ischios et sera indisponible au moins six semaines, selon Corse Matin !

RC Strasbourg : Sanson et Djiku de retour avant l'OM

Frédéric Antonetti a confirmé les retours de Morgan Sanson et Alexander Djiku avant le périlleux déplacement du RC Strasbourg au stade Vélodrome ce soir en conclusion de la 27e journée de Ligue 1. D'ailleurs, le sort du milieu de terrain a fait l'objet de discussions intenses entre les supporters marseillais sur les réseaux sociaux pour savoir quelle attitude adopter à son égard. Les plus jeunes voudraient l'applaudir pour ce qu'il a apporté à l'OM entre janvier 2017 et janvier 2021. Les plus anciens ont rappelé que même Jean-Pierre Papin avait été sifflé lorsqu'il est revenu à Marseille avec un autre maillot sur les épaules...

Stade de Reims : Ito ambitieux avant d'affronter Monaco puis Marseille

En conférence de presse, l'attaquant japonais Junya Ito, auteur de 5 buts et 5 passes décisives en L1 depuis le début de saison, s'est montré très ambitieux avant d'affronter deux des trois premiers du classement en une semaine : « Face à Monaco et Marseille, deux adversaires de haut niveau, nous pouvons prendre des points. Si tel est le cas, nous nous positionnerons dans la zone qualificative pour une Coupe d’Europe. Il faut continuer de prendre le plus de points possible et viser le haut du classement. Si je suis en forme, je peux affronter n’importe qui ». Neuvième, le club champenois pointe à sept longueurs de la 5e place, synonyme de qualification européenne.

OGC Nice : le Gym chasse un record à Nantes

Vainqueur de ses trois derniers déplacements en Ligue 1, l’OGC Nice peut égaler son record historique datant de 1972 en l’emportant demain à Nantes (4). Le Gym reste sur des succès à Lens (1-0), à Marseille (3-1) et à Monaco (3-0).

Girondins : Guion enrage après Sochaux

Bordeaux est allé faire match nul à Sochaux, hier (1-1). En soi, chez la meilleure attaque du championnat, c’est un point qui aurait pu enchanter les Girondins, toujours accrochés à leur deuxième place. Mais c’était la frustration qui prédominait après la rencontre. « On contrôle le match. On les domine quasiment toute la première période. On a beaucoup de situations. On aurait dû l’emporter, s’agace David Guion. J’ai félicité mes joueurs parce que prendre un point ici est une vraie performance. C’est embêtant d’être dans un tel contrôle et de ne ramener qu’un point. Maintenant, il y a la réalité de la jeunesse de l’effectif d’une part. Il faut qu’il apprenne vite, plus vite que les autres. Et d’autre part, cette équipe n’a pas de vécu. Ils jouent ensemble depuis octobre seulement. »

AS Monaco : Clement conforté par sa direction ?

Très apprécié à l’AS Monaco, dans son vestiaire comme dans les bureaux, Philippe Clement dispose surtout de la confiance de son président. Selon L’Équipe, aucune discussion n’a cependant encore été entamée pour prolonger son contrat, qui court aussi jusqu’en juin 2024. Ne pas voir l’ASM terminer la saison sur le podium en L1 décevrait forcément Dimitri Rybolovlev. Mais, à l’heure actuelle, celui-ci n’envisage nullement mettre un terme à leur collaboration dans les prochains mois.