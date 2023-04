AS Monaco : Ben Yedder condamné à de la prison

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après le latéral gauche du SCO d'Angers, Ilyes Chetti, un nouveau joueur de Ligue 1 a été condamné à de la prison. Il s'agit de l'attaquant de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, qui, d'après AS, a été condamné à une peine de six mois et un jour de prison ainsi qu'une amende de 133 800 euros pour fraude fiscale lors de son passage au FC Séville.

Mais Ben Yedder n'ira pas en prison, à moins d'une récidive

Mais l'international français (19 sélections) ne devrait pas dormir en prison dans les prochains mois car la sanction prévoit "la suspension de la peine d'emprisonnement pour une période de deux ans, à condition que le prévenu ne récidive pas pendant la période de suspension".