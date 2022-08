AS Monaco : les deux adversaires possibles de l'ASM pour les barrages de la Ligue des Champions sont connus !

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions a eu lieu ce mardi midi. L'AS Monaco, sous réserve que les Monégasques se qualifient pour ces barrages en éliminant le PSV Eindhoven, affrontera l'Union Saint-Gilloise ou les Glasgow Rangers.

Play-off round draw set ✅

Who's going through to the group stage❓



🔜 Games: 16/17 & 23/24 August#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/ZlWaFnghwa