Lorient passe à l'attaque pour Virginius, Monaco confirme Clement, Faes (Reims) bientôt au Torino ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Lorient a fait une offre à Sochaux pour Virginius

Le jeune attaquant de Sochaux Alan Virginius (19 ans) est courtisé par de nombreux clubs de L1. Mais selon L'Equipe, c'est Lorient qui est passé à l'attaque en premier. Les Merlus ont formulé une proposition de prêt assorti d'une option d'achat. Le FCSM préférerait un transfert mais les Merlus n'ont pas les moyens de signer un gros chèque tant qu'ils n'ont pas vendu un de leurs joueurs (Laurienté pourrait aller en Italie).

Clement va rester à la tête de l'AS Monaco

L'élimination de la Champions League a constitué une grosse déception à Monaco, mais pas de nature à entraîner un renvoi de l'entraîneur Philippe Clement. Le propriétaire du club, Dimitri Rybolovlev, estime que les deux matches contre le PSV ont été prometteurs et qu'il n'y aucune raison de mettre en danger la bonne ambiance régnant au sein du groupe. Sur la sellette au printemps, le Belge va donc continuer sa mission et peut-être même avec des renforts car la vente de Tchouaméni pour 100 M€ au Real Madrid a permis de renflouer largement les caisses.

Une offre de 14 M€ du Torino pour Wout Faes (Reims)

Buteur contre son camp dimanche soir au Vélodrome mais auteur d'une belle prestation malgré la défaite, Wout a peut-être disputé son dernier match avec le Stade de Reims. En effet, le défenseur central belge s'est déjà mis d'accord avec le Torino. Il ne reste plus aux deux clubs qu'à trouver un terrain d'entente. Pour le moment, l'écart entre la proposition italienne et les attentes champenoises est de... 1 M€ (14 M€ contre 15 M€). Autant dire que le transfert du joueur n'est plus qu'une question d'heures...

RC Strasbourg : ça bloque pour Diallo à la Salernitana, offre pour Ajorque

L'attaquant de Strasbourg pourrait radicalement changer dans les jours à venir. En effet, le spécialiste du mercato Ignazio Genuardi annonce que Wolverhampton a fait une offre de 12 M€ pour Ludovic Ajorque, auteur de sa meilleure saison chez les pros en 2021-22 (12 buts et 8 passes décisives). Par ailleurs, ça bloque entre la Salernitana et Habib Diallo. Les négociations n'avancent pas, si bien que les Italiens lorgnent désormais l'attaquant de Villarreal Boulaye Dia.