Reims bat un record avec le transfert d'Ekitike au PSG, Troyes dans la tourmente, Monaco paré pour le titre ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Stade de Reims : Ekitike au PSG, c'est fait et ça rapporte gros !

Longtemps annoncé du côté de Newcastle, Hugo Ekitike va finalement s'engager avec le PSG. L'attaquant de 20 ans a passé sa visite médicale hier après-midi et est resté jusqu'à 3h du matin au siège du club de la capitale. A sa sortie, il a déclaré à Canal Supporters : "Très content d'être à Paris. Ici c'est Paris ! C'est un rêve d'être ici". Le transfert va rapporter 28,5 M€ au Stade de Reims plus 7 M€ de bonus. Soit plus que la somme des deux précédentes ventes records du club champenois (Disasi et Dia pour 13 et 12 M€)...

ESTAC : Vitali confirme Irles dans ses fonctions

Le directeur sportif de Troyes, François Vitali, est intervenu dans L'Equipe pour confirmer Bruno Irles dans ses fonctions. L'entraîneur aubois est contesté en interne par ses joueurs. Vitali reconnaît des divergences de vue mais assure que l'ancien défenseur sera aux commandes de l'ESTAC pour le début du championnat. Mais pas certain que la situation soit viable car cela fait déjà plusieurs mois qu'il y a de l'eau dans le gaz entre le technicien et ses troupes...

AS Monaco : taillée pour disputer le titre au PSG ?

Le recrutement de l'AS Monaco, avec Takumi Minamino et Breel Embolo, enthousiasme de nombreux observateurs, dont le journaliste de RMC Kévin Diaz, qui voit carrément les joueurs de la Principauté disputer le titre de champion au PSG en 2022-23 ! "Ils sont sur une bonne dynamique, il y a des points d'interrogations défensivement, mais offensivement, c'est solide. J'espère qu'on pourra compter sur eux toute la saison", a notamment déclaré Diaz hier soir dans L'After.