ASSE : L'oeil d'Adrien Ponsard : « Camara est un bon capitaine pour l'avenir »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

But! : Adrien, qui a été selon vous le meilleur joueur de l'ASSE cette saison ?

Adrien PONSARD : Mahdi Camara. C'est lui qui a été le plus régulier. Son prêt à Laval lui a fait du bien même si c'était en National. Depuis son retour à l'ASSE, il franchir les paliers. Il est de plus en plus constant. Il s'est imposé. Il doit avoir une bonne hygiène de vie car il n'est jamais blessé, et j'aime bien sa mentalité. Puel a bien fait de lui confier le brassard. C'est mérité. C'est un bon capitaine pour l'avenir. »

Le meilleur espoir des Verts à vos yeux ?

J'aime bien Moueffek et j'espère le voir un peu plus car je pense qu'il a de grosses qualités. Mais l'espoir n°1, c'est Gourna. A 17 ans, il a un sacré physique. Il a la carrure, il ne se démonte pas. C'est du costaud. C'est un joueur à garder même s'il sera sûrement sollicité. Ce serait dommage de le vendre si vente, comme on a pu le faire ces deux derniers étés avec Saliba et Fofana.

Le joueur le plus décevant ?

Il y en a eu : Boudebouz, Modeste, Retsos. Mais ils ont très peu joué. Je vais dire Kolo. Il nous avait habitués à mieux. Son expulsion à Lens l'a plombé, je pense. Derrière, il a mis du temps à revennir même s'il a mieux fini. Bouanga aussi a été décevant. Il n'a pas confirmé sa première saison. Et Aouchiche, on s'attendait à mieux. On nous l'a vendu comme un trésor mais la pépite met du temps à éclore. Après, il a des qualités, attention. Il n'a que 18 ans. Mais clairement, il n'a pas été à la hauteur des attentes. Peut-être qu'on en attendait trop. Sûrement, même.

« Green a eu de la réussite, c'est vrai, mais il a su la provoquer. Il a fait de bons matches. Il mérite d'être titulaire la saison prochaine. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour que ce soit le cas »

Qu'avez-vous pensé de la fin de saison d'Etienne Green ?

Il a été épatant. Son intérim a été extraordinaire. Mais est-ce qu'on peut parler d'intérim ? Je pense que Green a gagné sa place. J'aime beaucoup Jessy Moulin et j'aime bien Bajic aussi. Jessy n'a pas démérité et Bajic n'a vraiment pas eu de chance. Mais c'est aussi ça le foot. Green a su saisir sa chance. Green a eu de la réussite, c'est vrai, mais il a su la provoquer. Il a fait de bons matches. Il mérite d'être titulaire la saison prochaine. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour que ce soit le cas.

Quel est votre regard sur les dossiers Debuchy et Hamouma ?

Hamouma, je le prolongerais. Il faut des cadres et il a encore des choses à apporter : sa technique, son sens du jeu, son adresse devant le but. Debuchy, c'est un peu différent. C'était quand même un peu difficile sur la fin. Il est plus âgé et sur les côtés, on a Maçon, Trauco, et des recrues sont annoncées. Il faut laisser la place aux jeunes mais on peut le remercier : il a rendu d'énormes services.

Quelles sont vos attentes par rapport au Mercato ?

Toujours la même : un n°9. C'est ce qui nous manque. Abi a des qualités, on l'avait vu en Gambardella, mais il a du mal à confirmer.

Quelle note donneriez-vous à la saison de l'ASSE ?

10/20. La moyenne, parce qu'on s'est maintenu. On a bien fini, en tenant tête à des équipes comme Paris et Lille. On a eu des hauts et des bas, un gros trou à l'automne après le départ de Fofana, les blessures de Debuchy et Maçon. Mais sur la fin, c'était pas mal. Khazri a beaucoup apporté. On finit 11e. Dans une saison de transition, c'est assez satisfaisant.

Et quelle note donneriez-vous à Claude Puel ?

On va dire 12/20. Il a intégré énormément de jeunes, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé au club. Il a un projet. Il s'y tient. Sur la fin, on a vu plus de jeu et les résultats se sont améliorés. C'est encourageant. Mais il faudra faire attention à bien encadrer les jeunes pour rester sur cette dynamique la saison prochaine. C'est primordial.