ASSE : à Leicester, Fofana est déjà devenu le patron !

Pour 35 millions d’euros, vente record pour l’ASSE, Wesley Fofana a rallié Leicester à la toute fin du mercato. Mal vécu par les supporters, le départ du défenseur central a groggy les Verts, qui depuis n’ont plus pris un point en Ligue 1.

Outre-Manche, le natif de Marseille continue sa progression à grande vitesse. Il a été adoubé par Gary Lineker, ex-Foxes : "Mon Dieu, mais quel joueur Fofana va être ou est déjà." Et par les journalistes anglais : "Il est exceptionnel, juge Henry Winter du Times. On dirait qu'il joue en Premier League depuis des années. Je pense que le système à trois l'aide à s'intégrer et qu'il tire profit de l'expérience de Fuchs, Morgan et Evans. Sa qualité athlétique et sa détente comptent tellement dans le football anglais. Il est calme avec le ballon. Le staff de Leicester souligne qu'il a une très belle mentalité. Il va rester deux saison à Leicester et il rejoindra un plus grand club."

Brandon Rodgers, son nouveau coach, est également surpris du niveau phénoménal de Fofana dans des propos relayés par l'Equipe : "Quand on s'était renseignés sur lui et qu'on avait observé tous les montages, on avait vu son anticipation, son agressivité et sa capacité de défendre en avançant, tout ce qu'on aime ici. La chose surprenante si on regarde ses sept matches avec nous et le niveau de nos adversaires, c'est qu'il s'est adapté à tout. Il est absolument colossal pour un gars aussi jeune." L'intéressé appréciera.

Via son compte Twitter, Opta, site spécialisé dans la récolte de données statistiques, a mis en valeur les performances de Wesley Fofana. Elles sont impressionnantes : depuis ses débuts du côté du King Power Stadium, Fofana est le Foxe qui a réalisé le plus d'interceptions et celui qui a gagné le plus de duels. Dans un championnat connu pour son âpreté, le défenseur central se sent comme un poisson dans l'eau. De quoi laisser de gros regrets à l’ASSE.